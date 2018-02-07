"Казахстанской правде" в канун столетия пора помолодеть – Вячеслав Пащенко

О том, как изменилась главная русскоязычная газета страны, которой в 2020 году исполнится 100 лет, рассказал на брифинге в СЦК председатель правления АО "РГ"Казахстанская правда" Вячеслав Пащенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Газете, которой скоро исполнится 100 лет, пора немного помолодеть. Особенно это важно на медиарынке в сетевом сегменте, где сейчас нарастает конкуренция", – отметил руководитель издания.
Он напомнил, что с начала 2017 года "Казахстанская правда" уже значительно изменилась, появился новый стиль, поменялись формат, верстка и требования к материалам.
"Мы ввели новые рубрики, которые вызывают интерес читателей и общественный резонанс. Больше внимания уделяется структурированию подачи материала, появились тематические полосы, среди которых можно выделить такие, как "Финансовый сектор", "Потребитель", "Проекты&Прожекты", "Планета", "Проблемная зона", – добавил Вячеслав Пащенко.
Особое внимание в газете уделяется реализации Послания Главы государства, конституционной реформы, программы "Рухани Жаңғыру" и госпрограмм. Также "Казахстанская правда" делает акцент на аналитику, научное и экспертное сопровождение инициатив Президента.
В газете активно используется инфографика, карикатуры, появился собственный комикс, созданный сотрудниками редакции.
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