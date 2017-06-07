Казахстанца арестовали в Узбекистане из-за видеороликов в телефоне

Спецслужбы Узбекистана обвиняют жителя Семея Виталия Ненченко в провозе через границу экстремистских материалов. 37-летнему казахстанцу грозит 5 лет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на КТК
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Как сообщается, неделю назад мужчина поехал с дочками в отпуск навестить родственников жены и посмотреть красоты древних городов: Ташкента, Самарканда и Бухары. Однако на границе в его мобильном телефоне пограничники нашли 2 ролика, которые показались им экстремистскими. Телефон изъяли. По словам супруги Виталия, пока правоохранительные органы Узбекистана разбирались в недоразумении, его отпустили.
"Мы просто ходили и ждали. Нам сказали: заплатите штраф. Мы в это поверили. А потом, 28 мая, его вызвали якобы на разговор с прокурором. И уже оттуда он позвонил мне и сказал: ищи адвоката и приезжай ко мне", – рассказала жена Виталия Ненченко.
Сейчас казахстанец арестован, к делу уже подключились дипломаты.
"Родные называют произошедшее нелепой ошибкой. Никто из них и подумать не мог, что видео в его телефоне может стать поводом для ареста. Что же на тех самых кадрах, точно они не знают, кто-то из знакомых выслал Виталию ролики через мессенджер, тот в свою очередь о них забыл. Сам Виталий, по словам родных, никогда подобным не интересовался и не был судим", – говорится в информации.
В МИД РК сообщили, что переговоры ведут с соответствующими ведомствами и призывают к объективному расследованию.
"Посольство Казахстана в Узбекистане находится в тесном контакте как с родственниками задержанного, так и с соответствующими ведомствами Узбекистана. Мы обратились в компетентные органы с просьбой об объективном рассмотрении этого дела. Попросили принять во внимание, что Ненченко ранее не нарушал законодательства Республики Узбекистан и не имел умысла в нанесении какого-либо ущерба соседней дружественной стране", – сказал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
Во внешнеполитическом ведомстве призывают казахстанцев тщательнее изучать законы и традиции той страны, куда запланирована поездка.