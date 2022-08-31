Казахстанца задержали с крупной партией наркотиков в Кыргызстане

Казахстанца задержали в Кыргызстане с 10 кг гашиша, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНИА «Кабар».

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана в ходе оперативно-розыскных мероприятий в сентябре 2020 года на территории Чуйской области задержал двоих граждан КР, у которых было изъято 10 кг гашиша афганского происхождения.

В процессе следственно-оперативных мероприятий был установлен гражданин Казахстана К.Е.Б., который должен был получить указанный наркогруз на приграничной территории Таласской области с Казахстаном для дальнейшей доставки контрабандным путем и сбыта на территории РК.

«В рамках уголовного дела 28 августа 2022 года при пересечении госграницы Кыргызстана на КПП «Чон-Капка автодорожный» был задержан гражданин одного из соседних государств К.Е.Б. и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР для проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению других организаторов данного наркоканала из числа граждан Кыргызстана и Казахстана», – сообщили в Госкомитете нацбезопасности КР.