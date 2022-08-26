Казахстанца задержали в России после 22 лет розыска

Сбытчика наркотиков из Акмолинской области задержали в России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2000 году на тот момент 35-летний житель города Щучинска сговорился с гражданкой России о незаконном приобретении, хранении и перевозке для сбыта наркотиков в особо крупных размерах.

29 марта 2000 года россиянка приехала из Екатеринбурга в Щучинск, где купила у акмолинца около 6 кг высушенной марихуаны. На следующий день стражи порядка задержали женщину в поезде на станции Кокшетау.

По данному факту было возбуждено дело по части 4 статьи 259 Уголовного кодекса Казахстана старой редакции (современная редакция – часть 3 статьи 297 УК РК). В ходе допроса женщина рассказала о сбытчике наркотиков.

Однако по месту жительства полицейские обнаружили, что ее сообщник скрылся.

В отношении мужчины было заведено розыскное дело. Поиски уголовного преступника продолжались на протяжении 22 лет.

11 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Сургуте (Россия) акмолинские оперативники задержали 57-летнего мужчину.