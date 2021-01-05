Казахстанцам будет проще забирать деньги из лишенных лицензии банков

Казахстанский фонд гарантирования депозитов упрощает порядок выплаты гарантийного возмещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.
2 января 2021 года Президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления экономического роста", направленный на сохранение социально-экономической стабильности страны.
Закон предусматривает нововведения по вопросам системы гарантирования депозитов, упрощающие порядок выплаты гарантийного возмещения для граждан.
Первый шаг. С 1 мая 2021 года начнет действовать новый порядок выплаты гарантийного возмещения. Вкладчики банка, лишенного лицензии, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения в электронной форме напрямую в КФГД, без посещения отделений банка-агента.
Такая возможность появится и у вкладчиков АО "Tengri Bank", а также вкладчиков банков, которые на данный момент находятся в процессе ликвидации (АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан" и АО "Банк Астаны"). С 1 мая 2021 года более 450 тысяч вкладчиков, которые еще не обратились в банк-агент за выплатой, смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения онлайн.
При этом порядок выплаты гарантийного возмещения через банк-агент сохранится для вкладчиков, предпочитающих банковское обслуживание традиционным способом, а также для тех вкладчиков, от имени которых за возмещением могут обратиться третьи лица (наследники, представители по доверенности и иные правообладатели).
Заявления на выплату гарантийного возмещения будут приниматься КФГД как в электронной, так и письменной формах (через банк-агент) в течение 1 года с даты начала выплаты, а заявления вкладчиков банков, находящихся в процессе ликвидации, – до 1 мая 2022 года.
Онлайн-подача заявления на выплату гарантийного возмещения упростит действующий порядок и станет более привлекательным способом получения выплаты, создав комфортные условия для вкладчиков. Это позволит сэкономить их личное время, сократить расходы на проезд до отделения банка-агента и снизить массовые скопления людей в первые дни выплат. Это особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Вторым шагом является перечисление КФГД сумм гарантийного возмещения, невостребованных вкладчиками в течение 1 года с даты начала выплаты, на их пенсионные счета в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) в качестве добровольных пенсионных взносов.
За 30 рабочих дней до завершения срока выплаты гарантийного возмещения КФГД уведомит вкладчиков через СМИ и собственный сайт о дате завершения выплат и перечислении в ЕНПФ невостребованных вкладчиками в течение 1 года сумм гарантийного возмещения.
Сумма гарантийного возмещения, перечисленная в ЕНПФ, признается добровольным пенсионным взносом вкладчика, а также освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода). Пенсионные счета по учету добровольных пенсионных взносов будут открываться автоматически без необходимости посещения ЕНПФ.
Данный порядок начнет действовать с 1 мая 2021 года для новых страховых случаев, а также распространится на вкладчиков АО "Tengri Bank" и иных банков, находящихся в процессе ликвидации (АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО "Delta Bank", АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан" и АО "Банк Астаны"). За вкладчиками, которые в течение 1 года с даты начала выплаты или до 1 мая 2022 года не смогли по уважительным причинам обратиться за возмещением, сохранится право на получение гарантийного возмещения путем подачи в КФГД письменного заявления с подтверждающими документами. Перечень уважительных причин предусмотрен непосредственно в законе "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан".
Заявление может быть подано до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка либо до наступления права вкладчика на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае если его сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.
Третье нововведение – защита депозитов в филиалах иностранных банков. Филиалы иностранных банков, которые будут открыты на территории Казахстана, станут участниками системы обязательного гарантирования депозитов с момента получения ими лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.
Таким образом, депозиты граждан, открытые в филиалах иностранных банков, будут также гарантированы КФГД.
