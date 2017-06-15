Технологии
Казахстанцам доступны 83 услуги через мобильное правительство
Через мобильное приложение "электронного правительства" казахстанцам доступны 83 услуги и сервиса, сообщил вице-министр информатизации и коммуникаций РК Кайрат Балыкбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Через мобильное правительство гражданам доступно более 83 услуг и сервисов. Нужно отметить, что казахстанское мобильное приложение e-gov стало лучшим по предоставлению государственных услуг в номинации "one stop shop" по версии Глобального форума "электронного правительства", – сказал он.

Балыкбаев отметил, что в Казахстане уже сформирована инфраструктура "электронного правительства", созданы его базовые компоненты, благодаря которым оказывается более 700 видов услуг и сервисов в электронной форме и на веб-портале "электронного правительства". Все лицензии в стране с 2012 года выдаются только в электронном виде.

Также, по информации вице-министра, ежегодно растет количество государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (ЦОНы). В 2016 году ЦОНами оказано более 26 млн услуг.

Кроме того, Балыкбаев напомнил, что Казахстан демонстрирует высокие показатели в международных рейтингах. Так, в рейтинге ООН по индексу развития "электронного правительства" в 2016 году наша страна заняла 33-е место из 193 стран мира. Также по индексу сетевой готовности отчета Всемирного экономического форума по итогам 2016 года Казахстан занял 39-е место из 139 государств.

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
Дамир Исмагулов выиграл пятый подряд бой в UFC
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Указ Президента Республики Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
Национальный курултай – возрожденная
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
Цена бензина в США обновила исторический максимум
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Технологии , В мире
Разработан способный доставлять лекарства к органам робот-о…
Правительство , Технологии
IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах Казахс…
Президент , Общество , Технологии , Цифровизация
Мобильное приложение Qurultay заработает в Казахстане
Технологии , В мире
Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]