Казахстанцам доступны 83 услуги через мобильное правительство
Через мобильное приложение "электронного правительства" казахстанцам доступны 83 услуги и сервиса, сообщил вице-министр информатизации и коммуникаций РК Кайрат Балыкбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Через мобильное правительство гражданам доступно более 83 услуг и сервисов. Нужно отметить, что казахстанское мобильное приложение e-gov стало лучшим по предоставлению государственных услуг в номинации "one stop shop" по версии Глобального форума "электронного правительства", – сказал он.
Балыкбаев отметил, что в Казахстане уже сформирована инфраструктура "электронного правительства", созданы его базовые компоненты, благодаря которым оказывается более 700 видов услуг и сервисов в электронной форме и на веб-портале "электронного правительства". Все лицензии в стране с 2012 года выдаются только в электронном виде.
Также, по информации вице-министра, ежегодно растет количество государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (ЦОНы). В 2016 году ЦОНами оказано более 26 млн услуг.
Кроме того, Балыкбаев напомнил, что Казахстан демонстрирует высокие показатели в международных рейтингах. Так, в рейтинге ООН по индексу развития "электронного правительства" в 2016 году наша страна заняла 33-е место из 193 стран мира. Также по индексу сетевой готовности отчета Всемирного экономического форума по итогам 2016 года Казахстан занял 39-е место из 139 государств.