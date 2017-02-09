Казахстанцам не нравятся отечественные телеканалы – опрос Мининформа

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал отечественные телеканалы повышать уровень профессионализма своих сотрудников, передает Kazpravda.kz.

"Проведенные среди населения социологические исследования показали недовольство зрителей обилием рекламы, отсутствием оригинального контента, недостатком познавательных передач о Казахстане и низким уровнем профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьез задуматься об этом и проводить необходимые мероприятия для удержания и завоевания зрителя", – сказал министр.

В целях повышения квалификации и профессионализма сотрудников телерадиоканалов будет внедрена система KPI, а также будет усовершенствован конкурсный отбор персонала. Для повышения качества контента в этом году МИК РК будет предпринят целый ряд мер.

"Мы будем увеличивать зону охвата и качество вещания государственных радиоканалов в приграничных зонах страны. Продолжим работу по переводу телеканалов в формат HD. Только после этого мы сможем реально конкурировать с мировыми ресурсами. В этом году будут построены и введены в эксплуатацию телерадиостанции в рамках внедрения цифрового эфирного телевещания. До конца года планируется полный переход на цифровое вещание в некоторых областях Казахстана", – пообещал Абаев.

Не обошел вниманием министр и транслируемые на казахстанских каналах сериалы. По мнению главы ведомства, конкурентоспособность казахстанских сериалов нуждается в серьезном усилении.

"Необходимо усилить конкурентоспособность отечественных телесериалов в сравнении с сериалами иностранного производства. В 2017 году планируется увеличить количество проводимой сериальной продукции, в том числе и размещаемой на коммерческих телеканалах. Для реализации кинопрокатной деятельности на основе сериалов будут созданы полнометражные киноленты", – сказал он.

Абаев напомнил, что в марте этого года будет запущен телеканал "Ел арна".

"Ресурс будет транслировать казахстанские художественные и документальные фильмы и сериалы. Проект нацелен на развитие отечественного кинематографа, поддержку начинающих режиссеров и независимых киностудий, а также удовлетворение спроса населения", – подчеркнул министр.

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