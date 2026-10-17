Казахстанцам открыли доступ к медицинским функциям устройств Apple и Samsung

Владельцы Apple Watch и Samsung Galaxy Watch смогут сохранять результаты ЭКГ для консультации с врачом

Фото:Apple

В Казахстане расширили доступ к функциям контроля здоровья на смарт-часах Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и наушниках AirPods Pro, передает Kazpravda.kz.

Новые возможности стали доступны благодаря договоренностям Минздрава с компаниями Apple и Samsung. Пользователи совместимых устройств смогут следить за отдельными показателями здоровья без посещения медицинских учреждений, однако полученные данные не заменяют обследование у врача.

В частности, Apple Watch и Samsung Galaxy Watch позволяют записывать электрокардиограмму (ЭКГ), отслеживать признаки нарушений сердечного ритма и сохранять результаты на смартфоне. Эти данные при необходимости можно показать специалисту.

«Благодаря достигнутому соглашению, все новые медицинские и профилактические сервисы, внедряемые Apple и Samsung, впредь будут становиться доступными пользователям в Казахстане одновременно с их официальным мировым запуском на совместимых устройствах, без каких-либо региональных задержек и ограничений», — сообщили в Минздраве.

Кроме того, совместимые смарт-часы могут анализировать дыхание во время сна и предупреждать о возможных признаках апноэ - состояния, при котором у человека периодически останавливается дыхание во сне.

Владельцам Samsung Galaxy Watch также доступна функция измерения артериального давления через приложение Samsung Health Monitor. Для ее использования часы необходимо предварительно откалибровать с помощью обычного тонометра с манжетой. Повторять калибровку требуется каждые 28 дней.

Дополнительные возможности появились и у пользователей AirPods Pro. С помощью приложения «Здоровье» они могут пройти проверку слуха. Также предусмотрена функция персонального слухового аппарата, которая усиливает окружающие звуки для взрослых с предполагаемой легкой или умеренной потерей слуха.

Чтобы воспользоваться сервисами, необходимо обновить программное обеспечение смартфона и подключенных устройств, после чего активировать нужные функции в соответствующих приложениях.

В Минздраве напомнили, что цифровые устройства предназначены для профилактики и самостоятельного наблюдения за здоровьем. Они не заменяют медицинскую диагностику, консультацию врача и назначенное специалистом лечение.