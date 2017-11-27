Казахстанцам предложат тарифную сетку оплаты услуг адвоката

Рекомендательную тарифную сетку оплаты услуг адвоката, юрконсультанта предусмотрят в рамках нового закона РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи". Об этом в ходе презентации документа в Мажилисе заявил заместитель министра юстиции РК Жанат Ешмагамбетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, законопроект направлен на усиление защиты прав, свобод и законных интересов граждан при реализации их конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а также совершенствование механизмов ее оказания.
"Для осведомленности населения и справедливого ценообразования предусматривается разработка рекомендательной тарифной сетки оплаты помощи адвоката, юрконсультанта по опыту Германии, Франции, США, Польши, Чехии и других стран", – сказал он.
Представитель Минюста отметил, что учитывая рекомендуемые тарифы, граждане смогут ориентироваться и определять среднюю стоимость юрпомощи, что позволит избежать ее необоснованного завышения.
"Мы не посягаем на свободу договора, и стороны, при обоюдном согласии, могут установить иные суммы оплаты. В последующем устанавливаемый размер юрпомощи будет приближаться к ее справедливой величине. Разработка и утверждение тарифной сетки за оказываемую юрпомощь будет осуществляться Республиканской коллегией адвокатов и палатами юрконсультантов", – уточнил Жанат Ешмагамбетов и добавил, что тарифная сетка будет носить рекомендательный характер и размещаться в открытом доступе.
Еще одной новеллой документа является возможность граждан рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юрпомощи с 2020 года.
"Страхование профессиональной ответственности будет обязательным для адвокатов и юрконсультантов. Страховая выплата будет производиться клиентам в случае непреднамеренного совершения адвокатом или юридическим консультантом пропуска процессуальных сроков, неправильного оформления документов, не извещения клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда, утраты или порчи документов клиента, и неправомерного разглашения сведений. Введение обязательного страхования усилит имущественные гарантии клиента в случае предоставления ему некачественной помощи", – заключил вице-министр юстиции РК.