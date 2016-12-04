Казахстанцам рассказали, как вести себя при сходе лавины

Казахское географическое общество (КазГео) рассказало, как вести себя в горах во время схода лавины, передает Kazpravda.kz
.
Правила поведения при указанном ЧС природного характера:
— если лавина оторвалась недалеко от человека и нет возможности уйти от нее, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя;
— если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до ее прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и уйти в укрытие.
— если лавина все же захватила человека, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания.
Здоровье и жизнь людей в лавине, утверждают в КазГео, зависят от многих факторов, среди которых первостепенное значение принадлежит оперативному проведению поисково‑спасательных работ и оказанию первой помощи пострадавшим. Это обусловлено тем, что температура тела человека, находящегося под снегом, снижается в среднем на 3 градуса в час. Самыми эффективными для оказания помощи являются первые три часа после схода лавины. Каждый последующий час резко снижает шансы пострадавших на благополучный исход. После 3 часов пребывания в снежном плену почти 90% пострадавших погибают.
"Следите за жертвой, смотрите, куда ее уносит лавина. Быстрота ваших действий решает все! Если человек исчезает под движущимся снегом, не отрывайте глаз от массы снега, в которой находится жертва. Возможно, жертва находится под поверхностью на этом участке", – советуют специалисты.
Напомним, синоптики сообщают, что 4–5 декабря в связи с прогнозом сильных дождей
на низкогорных реках Алматинской области ожидается формирование паводков, склонового стока, а также сход снежных лавин. В этой связи ДЧС не рекомендует выходить на крутые заснеженные склоны и быть осторожными в горах.
Вместе с тем Казахское географическое общество рекомендует узнавать погоду за день‑два до начала путешествия.
Во время передвижения по горам необходимо:
— двигаться по возвышенным местам, наветренным склонам или хребтам;
— выбирать маршрут подальше от лавиноопасных склонов;
— избегать подветренных склонов, особенно на которых есть снежные карнизы;
— пересекать лавиноопасный склон по одному как можно выше по склону и в длинной связке;
— передвигаться строго след в след, соблюдая тишину;
— при возвращении использовать ту же тропу, идя след в след;
— перед переходом через опасную зону подготовить рюкзак и палки к быстрому сбрасыванию при возможном сходе лавины;
— пересекать лавинные коридоры надо на большой скорости, и лучше всего поочередно;
— прислушиваться к потрескиваниям, хлопкам и другим шумам, которые могут предупредить о начале схода лавины;
— находясь на дне долины или рядом с лавиносбором, держаться подальше от лавиноопасных участков;
— избегать перегруженных снегом подветренных склонов;
— изучить ландшафт и его особенности для выделения безопасных территорий;
— избегать лавиноопасных склонов, которые заканчиваются обрывами, где есть вероятность схода "прыгающих" лавин.
Если нет возможности обойти опасный участок, следует:
— подготовиться к спуску или переходу (застегнуть одежду, ослабить лямки рюкзака и пояс, снять ремешки лыжных палок с рук).
— проверить исправность спасательного снаряжения;
— всегда надевать и включать на "передачу" бипер, а также брать с собой лавинные шнур, лопату, щуп;
— пересекать склон по одному, пока остальные наблюдают с безопасного участка;
— отказаться от перехода по лавиноопасному склону в короткой связке;
— перемещаться быстро с одного безопасного участка на другой, чтобы сократить время пребывания на опасном склоне;
— использовать один и тот же спусковой коридор или тропу при подъеме, чтобы не повредить снежную толщу и сократить время нахождения на опасном участке.
Также перед выходом в горы возьмите следующие снаряжение для проведения спасательных работ:
— лавинные приемопередатчики и шнуры;
— лавинные зонды;
— лавинные лопаты;
— аптечку первой помощи;
— портативные радиостанции;
— средства для транспортировки пострадавших;
— бинокль;
— электрические фонари.