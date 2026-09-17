Казахстанцам сделали перерасчет по счетам за отопление на 1,2 млрд тенге

В Казахстане пересчитали стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии, Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам отопительного периода 2025-2026 годов субъектами естественных монополий произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 1 217,02 млн тенге с учетом НДС.

Перерасчет проводится с учетом фактической температуры наружного воздуха. Соответствующая сумма отражается в лицевом счете потребителя отдельной строкой в виде аванса (сальдо).

В разрезе регионов сумма перерасчета составила:

Астана - 460,67 млн тенге;

Алматы - 57,77 млн тенге;

Шымкент - 38,50 млн тенге;

область Абай - 0,27 млн тенге;

Алматинская область - 12,70 млн тенге;

Акмолинская область - 13,98 млн тенге;

Атырауская область - 22,09 млн тенге;

Актюбинская область - 11,03 млн тенге;

Восточно-Казахстанская область - 298,56 млн тенге;

Жамбылская область - 26,06 млн тенге;

Западно-Казахстанская область - 1,82 млн тенге;

Костанайская область - 25,69 млн тенге;

Кызылординская область - 42,21 млн тенге;

Мангистауская область - 161,60 млн тенге;

Павлодарская область - 29,11 млн тенге;

Северо-Казахстанская область - 14,59 млн тенге;

Туркестанская область - 0,37 млн тенге.

Поясняется, что в Карагандинской области, областях Ұлытау и Жетісу отдельный перерасчет не предусмотрен, поскольку стоимость услуг теплоснабжения уже рассчитывалась с учетом фактической температуры наружного воздуха.

При этом в Астане перерасчет за отопительный сезон 2025-2026 годов произведен с учетом фактической температуры наружного воздуха, а начисления ежемесячно корректировались в течение сезона в зависимости от ее изменений.

Для сравнения, по итогам отопительного периода 2024-2025 годов потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии, был произведен перерасчет на сумму порядка 1 554,7 млн тенге.

По дополнительным вопросам жители могут обратиться в территориальные Департаменты Комитета по регулированию естественных монополий по следующим контактным телефонам:

- город Астана (7172) 57-50-28;

- город Алматы (727) 279-31-39;

- город Шымкент (7252) 32-15-07;

- область Абай (7222) 52-17-91;

- Акмолинская область (7162) 50-43-63;

- Алматинская область (7273) 70-05-04;

- Атырауская область (7122) 21-10-38;

- Актюбинская область (7132) 55-73-38;

- Восточно-Казахстанская область (7232) 61-28-88;

- Жамбылская область (7262) 45-94-68;

- Западно-Казахстанской области (7112) 31-36-42;

- Карагандинская область (7212) 21-57-10;

- Костанайская область (7142) 54-28-76;

- Кызылординская область (7242) 26-22-93;

- Мангистауская область (7292) 42-16-20;

- Павлодарская область (7182) 32-12-02;

- Северо-Казахстанская область (7152) 53-42-55;

- Туркестанская область (7253) 35-83-66;

- область Ұлытау (7102) 76-07-24;

- область Жетісу (7282) 24-28-05.