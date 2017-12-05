Казахстанцам стали доступны банковские карты, соответствующие нормам шариата

Исламский банк представил казахстанскому розничному рынку свои первые карты, соответствующие принципам и нормам шариата, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу банка.
Исламская карта отличается отсутствием запрещенного процента – риба, то есть запрет на начисление процентного вознаграждения на остаток средств на карте. Еще одна особенность данных карт заключается в том, что клиенты не смогут оплачивать товары и услуги, которые запрещены по шариату.
Например, картой нельзя пользоваться в развлекательных и увеселительных заведениях, казино, букмекерских конторах, магазинах, специализирующихся на продаже табачной и алкогольной продукции.
Держатели карты могут оплачивать товары и услуги в Казахстане и за рубежом, получая кэшбэк от 0,5% до 1% с каждой покупки. Также предусмотрено осуществление покупок через интернет, переводов с карты на карту, онлайн оплаты налогов и штрафов, коммунальных и других услуг.
Пополнить счет можно через кассу в филиалах банка, сети банкоматов некоторых банков второго уровня, либо посредством перевода с карты на карту.
Как отмечается, дебетовые карты банка выпускаются в двух категориях Master Card Gold и Master Card Platinum. В начале следующего года банк планирует запуск своих первых кредитных карт.
На данный момент карты доступны для выпуска жителям Астаны, Алматы и Шымкента.