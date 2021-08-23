Казахстанцам в прямом эфире покажут XVI Паралимпийские игры

В паратаэквондо – Нурлан Домбаев, Нышан Өмирали, Камила Досмалова.





В пара легкой атлетике - Дастан Мукашбеков, Салтанат Әбілхасымкызы.





В параканоэ – Спатай Бибарыс.





В парастрельбе по мишени примет участие Айсулу Жумабаева.



Во время церемонии открытия на Национальном стадионе Японии флаг нашей страны пронесёт двукратный чемпион мира по таэквондо, трехкратный чемпион Азии, трехкратный победитель чемпионата Европы Нурлан Домбаев, а также серебряный призер Паралимпиады по пауэрлифтингу в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.



Церемония открытия будет транслироваться в прямом эфире 24 августа в 17:00 по времени Нур-Султана.



Всего в XVI Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из 136 стран мира, медали разыграют в 22 видах спорта.

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