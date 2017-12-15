Общество

Казахстанцам выдадут 8 тысяч льготных ипотечных кредитов по "Нұрлы жер"

По программе "Нұрлы жер" будет выдано 8 тысяч льготных ипотечных кредитов на 120 миллиардов тенге. Об этом сообщил председатель правления АО "Казахстанская ипотечная компания" Адиль Мухамеджанов, передает Inform.kz.

"По состоянию на 15 декабря текущего года в компанию поступило 1209 заявок на сумму 12,3 миллиарда тенге, из которых одобрено 1180 заявок на 12 миллиардов тенге – 98 процентов. Всего в рамках программы, начиная с ее реализации, планируется выдать 8 тысяч займов на сумму 120 миллиардов тенге, в том числе в 2017 году – одну тысячу займов на сумму 15 миллиардов тенге и в 2018 году – 7 тысяч займов на сумму 105 миллиардов тенге", – сказал Мухамеджанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, участниками программы стали жители Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента, Караганды, Кокшетау, Талдыкоргана, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Костаная, Жезказгана, Семея, Кызылорды и Алматинской области.

Глава КИК пояснил, что субсидирование ипотечных займов по программе "Нұрлы жер" предусматривает конечную ставку для заемщиков по ипотеке 10% годовых при покупке первичного жилья. Разница, согласно условиям программы, возмещается банку из средств республиканского бюджета через компанию.

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