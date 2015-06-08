Казахстанцам выплатили пенсии на сумму свыше 490 млрд тенге

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С начала года казахстанцам выплатили пенсию на сумму 490,2 млрд тенге. Об этом Kazpravda.kz
сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"С января по май 2015 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 110,1 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 380,1 млрд тенге", – говорится в официальном сообщении.
Так, по состоянию на 1 июня 2015 года получателей базовых пенсионных выплат насчитывается 1 млн 971,8 тыс. человек, солидарные пенсионные выплаты получают порядка 1 млн 938 тыс. человек.
Размер базовой пенсионной выплаты в настоящее время составляет 11 182 тенге, средний размер пенсионных выплат составил 50 641 тенге (с учетом базовой пенсионной выплаты).