Казахстанцев будут спасать на знаменитых вертолетах Eurocopter (фото)
Адиль Саптаев
Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям в РК провела промежуточную инспекцию вертолета Eurocopter H-145 на заводе в Германии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО «Казавиаспас» МЧС РК.
Помимо делегации МЧС РК в инспекции приняли участие первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев, генеральный директор АО «Казавиаспас» Болат Абайдильдинов и работники инженерно-авиационного состава «Казавиаспаса».
В первую очередь они посетили завод Airbus Helicopters по производству вертолетов Eurocopter в городе Донауверт, в рамках которого прошла промежуточная приемка вертолета Eurocopter H-145. На сегодняшний день готовность воздушного судна составляет 90%. Окончательная приемка запланирована в первом квартале 2022 года.
«Пятилопастной вертолет H-145 Eurocopter сформирован с учетом выполняемых МЧС задач и адаптирован для перевозки пассажиров и грузов, аварийно-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и природных катаклизмов, охраны лесов, пожаротушения, а также оказания услуг санитарной авиации населению страны», – говорится в сообщении АО «Казавиаспас».
На заводе Airbus Helicopters был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности авиационного спасательного подразделения МЧС АО «Казавиаспас» и Airbus Helicopters, а также перспективы развития сотрудничества на ближайшие годы.
Делегаты провели осмотр производственных возможностей завода и линии сборки вертолетов H-145. Следует отметить, что в рамках поставок новых H-145 к воздушным суднам будет прилагаться уникальная система по контролю воздушного судна Fleet Keeper (заменяет бумажный технический бортовой журнал), предназначенная для планирования маршрута, контроля выполнения регламентных работ, ведения учета наработки летного времени.
Также был посещен авиационный учебный центр, где были рассмотрены вопросы по подготовке казахстанских пилотов-инструкторов и специалистов инженерно-авиационной службы. В текущем году 2 специалиста инженерно-авиационной службы будут направлены на завод Airbus Helicopters. Пилоты-инструкторы начнут проходить подготовку со следующего года.
При поддержке Правительства Республики Казахстан в реализацию Программы развития АО «Казавиаспас» Министерство по чрезвычайным ситуациям РК ожидает поставку в 2022-2023 годах еще трех вертолетов Eurocopter типа H-145 (2) и H-130 (1), в целом до 2029 года запланировано приобретение еще 13 вертолетов типа H-145.