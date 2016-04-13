Казахстанцев массово депортируют из Южной Кореи

Фото с сайта lawer.jofo.ru
Более полутора тысяч наших соотечественников вышлют из Южной Кореи, которые, по одной из версий, воспользовались введенным в ноябре 2014 года безвизовым режимом и уехали в Страну утренней свежести на заработки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 1tv.kz
.
В настоящий момент южнокорейские правоохранительные органы выборочно возвращают от 10 до 20 туристов и бизнесменов с каждого рейса в Казахстан.
Как сообщается, за первые три месяца этого года уже депортировали больше четырехсот нарушителей миграционного законодательства.
"Сотрудники корейской миграционной службы могут опросить любого гражданина на соответствие заявленной цели визита с реальными намерениями. В случае, если доводы вызывают сомнение, они могут депортировать", – говорит директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев.
В Министерстве иностранных дел Казахстана также заявили, что нелегальные мигранты наносят ущерб имиджу Казахстана, и Южная Корея может прекратить действие безвизового режима в одностороннем порядке.
МИД РК обратился к южнокорейским коллегам с просьбой сделать так, чтобы в ходе профилактики нелегальной миграции не страдали честные туристы. В свою очередь казахстанцам, планирующим посетить Корейский полуостров, рекомендовано подготовить четкие ответы на вопросы о целях своего визита и местах пребывания, а также иметь обратный авиабилет и копию приглашения от принимающего лица, компании или турфирмы.