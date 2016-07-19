Казахстанцев намерены лишать гражданства за участие в терактах за рубежом

Общество
1155
Ксения Воронина
Фото с сайта liter.kz
За экстремистскую и террористическую деятельность за рубежом казахстанцев намерены лишать гражданства. Об этом заявил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Kazpravda.kz.

"МВД является основным исполнителем мероприятий, направленных на реализацию конкретных поручений Главы государства. Министерством совместно с заинтересованными госорганами сейчас прорабатываются поправки, предусматривающие утрату гражданства лицами, выехавшими за рубеж для участия в экстремистской, террористической деятельности, в том числе и в боевых действиях, а также воспрепятствование их обратному въезду в Казахстан. Вопрос в стадии согласования, требует тщательной проработки с учетом международного опыта", – сказал Касымов.

Он также добавил, что МВД разработан проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации и до конца 2016 года он будет внесен в парламент.

"В ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Межведомственной комиссии по законотворческий деятельности. По проекту закона предстоит также проведение научно-правовой и экономической экспертиз. Вместе с тем принятие закона является весьма проблематичным, на его реализацию потребуется изыскать значительные бюджетные средства", – пояснил глава МВД.

До конца года министерство проверит в регионах боевую подготовку и морально-психологические качества сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии. По их результатам будут приняты соответствующие организационные и практические меры.

"Кроме того, министерством сейчас предусматривается организация служебной, боевой подготовки личного состава. В этих целях за счет внутренних резервов в министерстве создаются центры специальной подготовки сотрудников с подразделениями в территориальных ДВД", – уточнил Касымов.

Министерством подготовлены для внесения в действующее законодательство все необходимые поправки для установления единых требований к размещению, техническому оснащению оружейных магазинов. Данные поправки уже учтены в разрабатываемом КНБ законопроекте по противодействию экстремизму и терроризму, обороту оружия и регулированию миграции.

В настоящее время в ведомстве принимаются меры по совершенствованию организации незамедлительного оповещения населения и обеспечению непрерывной работы экстренных служб в кризисных ситуациях.

В рамках разрабатываемого законопроекта КНБ, министерством также вносятся поправки в действующее законодательство, предусматривающее установление механизмов контроля за краткосрочной арендой и субарендой жилья.

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Отличный дебют!
Проходчик получил травму
СКВЕРная история
Кому должен служить аким?
Ремонт полным ходом
Братья наши зеленые
Негромкая доброта
Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»
Угольный запас
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Когда хобби становится бизнесом
Творчество молодых
Второе «золото» Казахстана
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Отдыхавшая с семьей возле бассейна полицейский реанимировал…
Направлявшийся в лагерь подросток скончался в поезде в Атыр…
Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье…
Ущерб на более 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]