Казахстанцев намерены лишать гражданства за участие в терактах за рубежом

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За экстремистскую и террористическую деятельность за рубежом казахстанцев намерены лишать гражданства. Об этом заявил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Kazpravda.kz
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"МВД является основным исполнителем мероприятий, направленных на реализацию конкретных поручений
Главы государства. Министерством совместно с заинтересованными госорганами сейчас прорабатываются поправки, предусматривающие утрату гражданства лицами, выехавшими за рубеж для участия в экстремистской, террористической деятельности, в том числе и в боевых действиях, а также воспрепятствование их обратному въезду в Казахстан. Вопрос в стадии согласования, требует тщательной проработки с учетом международного опыта", – сказал Касымов.
Он также добавил, что МВД разработан проект закона о дактилоскопической и геномной регистрации и до конца 2016 года он будет внесен в парламент.
"В ближайшее время законопроект будет представлен на рассмотрение Межведомственной комиссии по законотворческий деятельности. По проекту закона предстоит также проведение научно-правовой и экономической экспертиз. Вместе с тем принятие закона является весьма проблематичным, на его реализацию потребуется изыскать значительные бюджетные средства", – пояснил глава МВД.
До конца года министерство проверит в регионах боевую подготовку и морально-психологические качества сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии. По их результатам будут приняты соответствующие организационные и практические меры.
"Кроме того, министерством сейчас предусматривается организация служебной, боевой подготовки личного состава. В этих целях за счет внутренних резервов в министерстве создаются центры специальной подготовки сотрудников с подразделениями в территориальных ДВД", – уточнил Касымов.
Министерством подготовлены для внесения в действующее законодательство все необходимые поправки для установления единых требований к размещению, техническому оснащению оружейных магазинов. Данные поправки уже учтены в разрабатываемом КНБ законопроекте по противодействию экстремизму и терроризму, обороту оружия и регулированию миграции.
В настоящее время в ведомстве принимаются меры по совершенствованию организации незамедлительного оповещения населения и обеспечению непрерывной работы экстренных служб в кризисных ситуациях.
В рамках разрабатываемого законопроекта КНБ, министерством также вносятся поправки в действующее законодательство, предусматривающее установление механизмов контроля за краткосрочной арендой и субарендой жилья.