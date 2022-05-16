Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева призвала казахстанцев не паниковать по поводу льготного автокредитования - по ее словам, программа рассчитана на 30 лет, и все желающие смогут принять в ней участие, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Анар Макашева объяснила процедуру получения автокредита.

По ее словам, в первую очередь желающим купить авто под 4% годовых, нужно обратиться в автосалон и выбрать там автомобиль отечественного производства.

«В случае наличия авто, можно обратиться в банк со счетом на оплату. В документе должен быть в обязательном порядке указан VIN код авто. Клиент обращается в банк со счетом на оплату с указанием VIN кода автомобиля. С момента принятия заявки, банк ставит клиента в свою электронную очередь. Банк оценивает платежеспособность и кредитную историю клиента и, при положительном решении, выдает клиенту одобрение на кредитование и гарантийное письмо. Клиент должен предоставить гарантийное письмо от банка в автосалон для оформления автомобиля», - разъяснила спикер.

Поэтому Макашева призвала казахстанцев не паниковать - по ее словам, все, кто забронировал очередь, получит свое авто.

«Мы просим наших граждан не паниковать. Сейчас уже по всему Казахстану есть граждане, которые пришли выбрать авто и забронировать его по данной программе. Конечно, это нужно сделать. Единственное, как только будет объявлено, что все банки, участвующие в программе, готовы принимать заявки. Со всеми гражданами, которые забронировали авто, банки на связи. Каждому сообщат, когда и как в порядке очереди можно будет забрать авто», - заверила она.

«Если авто ещё в процессе производства, его нет в наличии, и оно будет в ближайшее время доставлено в автосалон, то клиенту сообщат срок доставки. Каждому, кто выбрал конкретный автомобиль, укажут срок…», - резюмировала спикер.

Между тем, представитель МИИР РК Олжас Сапарбеков отметил, что программа не однодневная - она рассчитана на 30 лет, и граждане могут в этот период претендовать на автокредит под 4% годовых.

Ранее сообщалось об огромных очередях в автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы.