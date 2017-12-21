Общество

Казахстанцев предостерегли о возможном мошенничестве с криптовалютой

АО "Народный банк Казахстана" не имеет никакого отношения к "народной криптовалюте" Halykcoin, с таким заявлением руководство банка обратилось к казахстанцам и предостерегло о том, что любые операции с криптовалютами являются высокорискованными, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Народного банка.

"В связи с появлением в ряде казахстанских интернет-ресурсов публикаций о создании "первой народной криптовалюты – Halykcoin" "Народный банк Казахстана", как законный правообладатель торговой марки Halyk/Халык, считает необходимым прокомментировать данную новость. Банк не имеет никакого отношения к разработке этого продукта и не предоставлял никаких разрешений на использование своей торговой марки лицам, называющим себя разработчиками этой криптовалюты. Из этого следует, что банк не предоставляет никаких гарантий относительно безопасности и целесообразности любых инвестиций в данный финансовый инструмент", – говорится в официальном сообщении.

Отмечено, что интернет-ресурс www.halykcoin.org, заявленный в качестве "официального сайта проекта", зарегистрирован на неустановленное лицо, что вызывает сомнения в стремлении разработчиков обеспечить должную прозрачность проекта.

"В связи с тем, что интернет-ресурс www.halykcoin.org является анонимным, основная часть функционала не работает, что с высокой долей вероятности указывает на мошенничество. В целях пресечения возможных мошеннических действий и защиты своих законных прав на торговую марку Halyk/Халык банк оставляет за собой право обратиться в государственные органы за защитой своих прав и интересов", – подчеркивается в релизе.

Также в сообщении руководство банка призвало граждан с осторожностью относиться к любым объявлениям подобного рода.

"Банк считает любые операции с криптовалютами – высокорискованными, учитывая высокую волатильность данного рынка, отсутствие обеспечения реальными активами, а также отсутствие нормативно-правовой базы для оборота криптовалют на территории Казахстана", – сказано в заключении официального пресс-релиза.

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