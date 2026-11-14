Казахстанцев предупредили о мошенниках под видом бесплатных ИИ-стилистов

Закон и Порядок

Под видом бесплатных сервисов красоты злоумышленники распространяют программы для удаленного доступа к смартфонам

Фото: Сгенерировано ИИ

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила о новой мошеннической схеме с использованием поддельных сервисов искусственного интеллекта. Под видом бесплатного подбора прически, стрижки или макияжа злоумышленники распространяют вредоносные приложения, передает Kazpravda.kz.

По информации Центра прогнозирования преступных угроз Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, сведения о такой схеме появились в зарубежных источниках.

Пользователям предлагают воспользоваться ИИ-стилистом, который якобы поможет создать индивидуальный образ по фотографии. Для этого необходимо перейти по ссылке и установить специальное приложение.

Однако вместо обещанного сервиса на смартфон может попасть вредоносная программа, позволяющая посторонним получить удаленный доступ к устройству.

«После установки такого программного обеспечения мошенники могут получить возможность контролировать отдельные функции устройства, просматривать личную информацию, получать доступ к конфиденциальным данным, а также использовать доступ к банковским приложениям и другим финансовым сервисам для хищения денежных средств», — предупредили в Центре прогнозирования преступных угроз Генеральной прокуратуры РК.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов, в том числе Google Play и App Store. При этом перед установкой необходимо проверять название программы, сведения о разработчике, отзывы пользователей и запрашиваемые разрешения.

Особую осторожность следует проявлять при переходе по рекламным ссылкам и сообщениям от неизвестных отправителей. Не стоит устанавливать приложения, которые требуют отключить встроенные средства защиты смартфона.

Кроме того, в Генпрокуратуре призывают не вводить в сомнительных сервисах данные банковских карт, пароли и коды подтверждения из SMS или push-уведомлений. Неизвестным приложениям также не следует предоставлять доступ к сообщениям, уведомлениям и банковским сервисам.

Для дополнительной защиты рекомендуется регулярно обновлять операционную систему смартфона и использовать встроенные средства обнаружения вредоносных программ.

В ведомстве напомнили, что перед установкой любого приложения необходимо убедиться в надежности источника его загрузки.

#мошенничество #схема #утечка данных

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