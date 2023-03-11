Казахстанцев предупредили о необходимости оплатить налог на транспортные средства

Оплатить нужно не позднее 1 апреля.

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Комитет государственных доходов напоминает об уплате налога на транспортные средства за 2022 год, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Уплата физическими лицами налога на транспортные средства производится в срок не позднее 1 апреля 2023 года.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz либо в мобильном приложении "e-Salyq Azamat".

Вместе с тем предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте пользователям мобильного приложения АО "Каспи банк" в виде PUSH-уведомлений.

С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе "Электронные сервисы", "Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП" мобильного приложения "e-Salyq Azamat" или в мобильном приложении АО "Каспи банк".