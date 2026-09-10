Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества от имени сотрудников eGOV

Как правило, злоумышленники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Генпрокуратура предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками eGov, передает Kazpravda.kz

Несмотря на снижение количества интернет-мошенничеств (на 14,8% с 17,2 тыс. до 14,6 тыс.), преступники продолжают использовать новые способы обмана граждан.

Только за последний месяц в стране зафиксировано почти 30 фактов, когда злоумышленники представлялись сотрудниками eGov.

Как правило, мошенники сообщают гражданам о якобы оформлении электронной цифровой подписи либо других действиях от их имени.

После этого к разговору подключаются сообщники, которые под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитов убеждают потерпевших перевести деньги на указанные ими счета.

В одном из таких случаев жительнице Тараза позвонил неизвестный, представившийся сотрудником eGov, и сообщил о выпуске ЭЦП на ее имя.

В дальнейшем посредством WhatsApp с ней связались другие лица, заявив, что на ее имя якобы оформлены кредиты в семи банках. Поддавшись на уловки мошенников, женщина перевела на счета третьих лиц свыше 2 млн теңге.

По данному факту проводится досудебное расследование. Генпрокуратура призывает граждан проявлять бдительность.

«Сотрудники государственных органов и сервисов не требуют по телефону переводить деньги, оформлять кредиты либо перечислять средства на «безопасные счета». Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли, данные банковских карт и ЭЦП, не переводите денежные средства по указанию неизвестных лиц. При поступлении подозрительного звонка прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с соответствующим государственным органом или банком по официальным каналам связи», – проинформироровали в надзорном органе.

Ранее представители Генпрокуратуры РК экстрадировали из РФ гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.