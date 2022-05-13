Общество
Казахстанцев предупредили об активизации мошенников, действующих от имени Нацбанка

Национальный банк распространил предупреждение о росте числа разного рода мошеннических сайтов, которые позиционируют себя программой, якобы разработанной Национальным Банком для привлечения частных инвестиций. Некоторые из таких «программ» имеют и мобильные приложения, сообщает Kazpravda.kz.

Выявленные мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от «государственного золотовалютного запаса» или «национальных ресурсов Казахстана» в пользу участников программы.

Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального Банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов.

Подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:

- Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

- Национальный Банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка «на государственных запасах»;

- отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Республики Казахстан (перечень организаций, имеющих лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в разделе «Финансовые рынки»).

В действительности, задача подобных фейковых сайтов – сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег.

Национальный Банк рекомендует игнорировать подобную рекламу, помечать данный контент как мошеннический, а если допущена утечка личной информации или хищение средств – незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.

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