Конкурс направлен на выявление и поддержку новых авторов. К участию приглашаются граждане Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минкультуры сообщили о приеме заявок на республиканский литературный конкурс прозы «Қала хикаялары», сообщает Kazpravda.kz

Конкурс призван раскрыть через художественную литературу темы городской культуры, жизни человека в современном городе, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей.

На конкурс принимаются ранее не опубликованные романы в жанре городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). Каждый участник может представить только одно произведение.

Прием заявок продлится до 31 декабря 2026 года на сайте qoljazba.bookfund.kz.

Произведения победителей конкурса будут изданы общим тиражом 15 тысяч экземпляров и направлены в библиотеки Казахстана.

На сегодняшний день на конкурс поступило 20 заявок.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7172) 74-04-07, 8 (7172) 74-03-84, 8 (7172) 74-04-08.