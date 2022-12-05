Казахстанцев призвали не вкладывать сбережения в сомнительные финансовые компании

Как отметили в АФМ, активно реализуются преступные схемы отъема средств у граждан под различными видами деятельности - от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.

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Официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК Алибек Абдилов отметил, что в Казахстане учащаются случаи привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности», - сообщил Алибек Абдилов.

При этом он отметил, что ранее Агентством по финансовому мониторингу была пресечена деятельность таких финансовых пирамид, как «LV Force», «WorldBusinessConsulting», «TheFinico», «CaspianCrocus», «B2B Jewelry», «ПК Елімай-2019», «Мебельный проект Нур», «Лидер», «Лидер капитал-168», «Нарымбетова», «Hermes-LTD».

Они, по его словам, реализовали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.

«Несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка. В этой связи, призываем граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании», - резюмировал спикер.