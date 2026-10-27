Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками Republic Day и Bereke Fest

Потребительский рынок

Сегодня в Казахстане завершаются республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, приуроченные ко Дню Республики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

У покупателей остаётся один день, чтобы приобрести товары по специальным ценам: 27 октября -  заключительный день проведения Republic Day и Bereke Fest, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Масштабные акции проходят по всей стране и охватывают торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети и маркетплейсы. На отдельные категории товаров предусмотрены скидки до 50%.

К инициативам присоединились 649 торговых объектов, в том числе 232 торгово-развлекательных центра, торговых центра и торговых дома, а также 417 торговых сетей.

В рамках акции Republic Day покупателям предлагаются специальные цены на одежду, обувь, бытовую технику, товары для дома и другие категории продукции. В свою очередь, Bereke Fest предоставляет возможность приобрести продукты питания, товары повседневного спроса и бытовую химию на выгодных условиях.

Министерство торговли и интеграции  совместно с местными исполнительными органами и территориальными департаментами провело координационную работу по организации акций и привлечению торговых предприятий.

#праздник #акции #скидки

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