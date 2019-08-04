Казахстанцев среди пострадавших при стрельбе в Техасе нет - МИД РК

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Граждан Казахстана среди пострадавших при стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо американского штата Техаса нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Inform.kz.
"По предварительной информации американской стороны граждан РК среди пострадавших не зафиксировано", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек и 24 получили ранения.
Тем не менее, некоторые СМИ сообщают, что пострадали более 40 человек.
"По предварительной информации американской стороны граждан РК среди пострадавших не зафиксировано", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Напомним, в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек и 24 получили ранения.
Тем не менее, некоторые СМИ сообщают, что пострадали более 40 человек.