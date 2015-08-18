Казахстанцев среди жертв теракта в Бангкоке нет – МИД РК

Граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в результате взрыва в столице Таиланда не было, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.
"По последним данным, граждан Казахстана среди погибших и раненых в результате взрыва в туристической части города Бангкока, произошедшего 17 августа 2015 года, не выявлено. Учитывая предупреждение правоохранительных органов Таиланда о сохраняющейся угрозе повторения взрывов, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Казахстана, находящимся в Бангкоке, воздержаться от посещения центральных районов города и мест массового скопления людей", – отмечается в официальном заявлении ведомства.
Согласно последней информации, ранения при взрыве получили более 120 человек, погибли – 20. Это туристы из Китая и Филиппин.
Тайские власти опубликовали список пострадавших
Тем временем Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча сделал заявление о том, что возможного исполнителя теракта зафиксировали камеры видеонаблюдения, и сейчас его личность устанавливается, сообщает bangkokpost.com
Напомним, что взрыв
прогремел 17 августа около 19.00 по местному времени в деловой и туристической части Бангкока на перекрестке Ратчапрасонг. Неустановленное взрывное устройство сработало неподалеку от святилища индуистскому богу Эравану, куда ежедневно стекаются тысячи туристов.
По сообщению ТАСС
, в столице Таиланда после теракта усилены меры безопасности на транспорте и в аэропортах. Улетающим пассажирам рекомендуется выезжать за 5–6 часов до отправления рейса. Место произошедшего ЧП все еще оцеплено силовиками, ведущими расследование. По решению властей в Бангкоке закрыты все школы, однако продолжают работать банки и государственные учреждения.