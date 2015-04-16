Казахстанцев стало больше Свежий выпуск 613 Гуляим ТУЛЕШЕВА

Первым пунктом доклада главы статистического ведомства стали показатели демо­графической ситуации, согласно которым на 1 марта текущего года численность населения Казахстана составила 17 млн. 458 тыс. человек. Из них горожан оказалось больше – 55,3%, доля сельских жителей составила 44,7%. По сравнению с 1 марта прошлого года численность населения Казахстана выросла на 250 тыс. человек, или на 1,5%.

Возросло и число прибывших в страну мигрантов, которых, по данным органов миграционной полиции, зарегистрировано 3 006 человек, тогда как пожелали уехать из страны 2 782 человека. Основной миграционный обмен, как прозвучало в докладе А. Смаилова, происходит со странами СНГ.

– Если посмотреть на внутреннюю миграцию, то число таких казахстанцев увеличилось на 38% и составило более 80 тысяч человек. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдается в городах Астане и Алматы, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской областях.

Оперируя цифрами, глава ведомства представил и другие данные социаль­но-экономического развития. Так, рост краткосрочного экономического индикатора за 1-й квартал текущего года составил 102%, ВВП страны за 1-й квартал вырос в реальном выражении на 2,2%. Объем инвестиций в основной капитал в январе–марте насчитывал 969 млрд. тенге, что на 2,9% больше, чем в 1-м квартале прошлого года. Объем промышленного производства достиг 3 трлн. 372 млрд. тенге и вырос на 0,6% по сравнению с прошлым годом, в том числе в горнодобывающей промышленности прибавка составила 1,1 %, в обрабатывающей промышленности – 0,5%. В сельском хозяйстве объем валового выпуска составил 254 млрд. тенге с ростом 3%. В транспортной отрасли объем услуг в реальном выражении вырос на 7%, в сегменте связи также отмечен рост услуг на 7,3 %, торговле – 3,1%. При этом внешнеторговый оборот за два первых месяца составил 13 млрд. 393 млн. долларов и уменьшился на 37%, в том числе экспорт – 8 млрд. 533 млн. долларов – сократился на 45,8%, импорт – на 12,2% (4 млрд. 859 млн. долларов).

Говоря о социальном секторе, Алихан Смаилов отметил, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили в феврале текущего года 62 тыс. 388 тенге, что на 10,4% выше, чем год назад, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 4,1%. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в феврале составила 120 тыс. 975 тенге. Безработица в целом осталась на прежнем уровне и составила 5% к экономически активному населению.

В ходе встречи А. Смаилов ответил на многочисленные вопросы журналистов, в частности по доле импорта-экспорта Казахстана со странами ЕАЭС глава Комитета по статистике отметил, что в январе–феврале товарооборот в нашей республике со странами ЕАЭС составил 2 млрд. 262 млн. долларов, или на 19,3 % меньше, чем в январе–феврале прошлого года. Экспорт при этом составил 539 млн. долларов со снижением на 34%, импорт стал меньше на 12,9% и составил 1 млрд. 723 млн. долларов. Однако в целом, если посмотреть за последние 5 лет, товарооборот со странами Таможенного союза вырос на 53%, в том числе экспорт Казахстана с этими странами увеличился на 45%, импорт – на 56%.



