Казахстанцев стало больше на 212 тысяч

Общество

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны увеличилась на 3,2%.

Численность населения Казахстана выросла на 1,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность казахстанцев составила 19 715,2 тыс. человек, в том числе городского населения – 12 169,1 тыс. (61,7%), сельского – 7 546,1  тыс. (38,3%) человек. По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 212 тыс. человек или на 1,1%.

Естественный прирост населения республики за январь-октябрь 2022г. по сравнению с январем-октябрем прошлого года  (222,3 тыс. человек) снизился на 0,6% и составил 221 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-октябрь 2022г. составило 333,1 тыс. человек, что на 11,4% меньше, чем за соответствующий период 2021г. (375,9 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,37 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 112,1 тыс. человек, что на 27% меньше, чем в январе- октябре 2021г. (153,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 6,86 умерших на 1000 человек.

За январь-октябрь 2022г. в республике зарегистрировано 2 684 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021г. (3 020 умерших младенцев) уменьшилось на 11,1%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,06 случаев на 1000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-октябре 2022г. число прибывших в страну составило 12 926 человек, число выбывших из страны – 21 875 человек, сальдо миграции составило -8 949 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85%, выбывших  84,4% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны увеличилась на 3,2%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х регионах страны: городах  Алматы (30 388 человек), Астана (29 086 человек) и Шымкент (2 311 человек).

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