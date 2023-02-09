Казахстанцев стало больше – новые цифры о населении РК

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК сообщили о демографической ситуации за январь-декабрь 2022 года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек.

"За 12 месяцев в Казахстане родилось 403,5 тысячи человек (450,7 тысячи человек – в 2021 году) , из них 208 тысяч – мальчики, 195,5 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 134,7 тысячи человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77. Так, естественный прирост населения составил 268,8 тысячи человек за 12 месяцев 2022 года (263 тысячи – в 2020 году, 267 тысяч – в 2021 году)", – говорится в сообщении.

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (27,75 человек на 1000 населения), Туркестанской (27,23) областях и городе Шымкенте (26,34). Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,84 на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,71) и Костанайской (10,82) областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За 12 месяцев умерло до 1 года 3 215 младенцев, коэффициент младенченской смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (аналогичный период 2021 года – 8,35).

"За указанный период зарегистрировано 128,5 тысячи браков, по сравнению с 12 месяцами 2021 года число браков снизилось на 8,4%. Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 17,7 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2021 года на 8,1%. Коэффициент разводимости составил 0,89 на 1000 человек", – поделились статистикой в бюро.

По данным ведомства, численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 6,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны: городах Алматы (35 302 человека), Астане (33 798 человек) и Шымкенте (2 756 человек), а также Алматинской области (898 человек).

В январе-декабре 2022 года число прибывших в страну составило 17 293 человека, число выбывших из Казахстана – 24 239 человек. Сальдо миграции составило 6 946 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 57,5%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 24,7%.

Основной миграционный обмен Казахстана происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9%, доля выбывших в эти страны – 83,4%, подытожили в бюро.