Казахстанцев в Иордании просят быть осторожнее

Казахстанские власти предупреждают граждан страны, планирующих поездки в Иорданию, или уже находящихся там, о возможной опасности, передает Kazpravda.kz.
"Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан просит туроператоров, реализующих туры в Иорданию, предупреждать своих клиентов о возможной опасности и рекомендует казахстанским туристам, находящимся на территории страны, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей", – такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook глава департамента Марат Игалиев.
Вчера, 18 декабря, в иорданском городе Эль-Карак произошел теракт, в ходе которого боевики совершили вооруженное нападение на центр сил безопасности и посты полиции, после чего захватили средневековый замок с туристами. В результате нападения погибли 10 человек, в том числе туристка из Канады и четыре бойца спецназа, три представителя местной полиции, два гражданских лица.
Как сообщило агентство ТАСС, в ходе штурма средневекового замка крестоносцев были освобождены около 30 человек, ликвидированы четыре члена экстремистской группы.
По окончании спецоперации полиция обнаружила несколько единиц стрелкового оружия, боеприпасы и несколько готовых к применению поясов, начиненных взрывчаткой для проведения терактов. Кроме того, стало известно, что среди экстремистов были "как иорданцы, так и представители других арабских стран".
Данное происшествие в Иордании расценили как теракт.