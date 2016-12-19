Казахстанцев в Иордании просят быть осторожнее

В мире
Ботагоз Балтабаева
Казахстанские власти предупреждают граждан страны, планирующих поездки в Иорданию, или уже находящихся там, о возможной опасности, передает Kazpravda.kz.

"Департамент индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан просит туроператоров, реализующих туры в Иорданию, предупреждать своих клиентов о возможной опасности и рекомендует казахстанским туристам, находящимся на территории страны, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей, сохранять спокойствие и следовать требованиям местных властей", – такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook глава департамента Марат Игалиев.

Вчера, 18 декабря, в иорданском городе Эль-Карак произошел теракт, в ходе которого боевики совершили вооруженное нападение на центр сил безопасности и посты полиции, после чего захватили средневековый замок с туристами. В результате нападения погибли 10 человек, в том числе туристка из Канады и четыре бойца спецназа, три представителя местной полиции, два гражданских лица.

5857874c39c701482131276.jpg

Как сообщило агентство ТАСС, в ходе штурма средневекового замка крестоносцев были освобождены около 30 человек, ликвидированы четыре члена экстремистской группы.



По окончании спецоперации полиция обнаружила несколько единиц стрелкового оружия, боеприпасы и несколько готовых к применению поясов, начиненных взрывчаткой для проведения терактов. Кроме того, стало известно, что среди экстремистов были "как иорданцы, так и представители других арабских стран".

Данное происшествие в Иордании расценили как теракт.

Популярное

Все
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Жигули Дайрабаев проголосовал первым
Смаилов: Свой выбор я сделал, проголосовав за мирный и сильный Казахстан
В Казахстане начали работу больше 8 тысяч избирательных участков
Ожидаем очень серьезную явку на выборах президента РК – наблюдатель от МПА СНГ
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана
К голосованию приступили все избирательные участки в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
С праздничным настроением пришел на выборы Ерлан Кошанов
Правительство останется работать, но точечные изменения будут - Токаев о политической перезагрузке
Самая юная избирательница проголосовала на выборах в Жетысуской области
Сайлау 2022 - Выборы 2022
Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК
Ашимбаев призвал казахстанцев проявить активность на выборах
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Брутальным нокаутом завершился главный бой в турнире UFC с участием Казахстана
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
"Судьи не отдают": Жалгас Жумагулов сделал скандальное заявление после боя в Лас-Вегасе
Сколько казахстанцев проголосовали на выборах к этому часу
Глава миссии Бюро ОБСЕ по наблюдению за выборами Урсула Гацек рассказала о работе наблюдателей
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Легковушка протаранила людей на остановке в Петропавловске: есть пострадавшие
Жанибек Алимханулы успешно защитил титул чемпиона мира
Нефтяники Мангистау спасли лебедя, застрявшего в солончаке. Видео
Опоздал на спячку: видео с медведем умилило соцсеть
Стрельба в кафе: задержаны подозреваемые в покушении на убийство в Мангистауской области
Казахстанская команда стала лучшей в медальном зачете ЧА-2022 по боксу
Штормовое предупреждение из-за циклона объявлено в Казахстане
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
В Алматинской области сгорела автомойка. Видео
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Кызылординские школьники автоматизировали работу в огороде
В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Спорт , В мире
"100 процентов" – Роналду пообещал завершить карьеру, если …
В мире
Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты США
В мире
Восьмимиллиардный человек родился на планете Земля
В мире
Компания Estee Lauder приобрела модный дом Tom Ford

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]