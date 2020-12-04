Казахстанцев заманивают на фишинговые сайты, обещая бесплатный интернет-трафик

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Новый фишинговый сайт, действующий от имени AО "Казахтелеком", появился в Казахстане. Пользователям предлагают "проверить", есть ли их населенный пункт в списке городов, жителям которых положены 200 гигабайт бесплатного интернет-трафика. После этого пользователей просят ввести свой номер телефона для получения бонуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.





На самом деле это фишинговый сайт. На официальном портале АО "Казахтелеком" нет никаких сведений о подобных акциях.

"Ссылка является фейковой, в настоящее время служба безопасности компании и иные структурные подразделения занимаются проверкой данного портала с реализацией всех соответствующих мер. Приносим извинения нашим клиентам за возможные неудобства. Напоминаем, что официальная информация от нашей компании размещается только на портале telecom.kz", – сообщили в PR-службе компании.

Мошеннический сайт выдают примитивный дизайн, отсутствие защищенного интернет-соединения с сервером и тот факт, что все хвалебные отзывы оставлены англоговорящими пользователями. При этом АО "Казахтелеком" является провайдером лишь на территории Казахстана.

Фишинговый сайты – это интернет-платформы, которые позволяют злоумышленникам красть персональные данные пользователей, включая информацию о платежных картах и банковских счетах. 

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