Казахстанцев ждут перемены

Легендарный педагог из Кызылорды Марк Захарович Подольский, отдавший работе в школе более 60 лет, несмотря на почтенный 90-летний возраст, сам пришел на избирательный участок, проголосовал и выразил надежду, что его земляки сделают верный выбор.

Отличник просвещения СССР, отличник народного просвещения Казахской ССР, обладатель звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері», медали «Ерен еңбегі үшін» и ордена «Парасат», почетный гражданин города Кызылорды, а также Кызылординской области Марк Захарович Подольский голосовал в областном центре на избирательном участке № 200.

– В стране проходят президентские выборы, которые определят наше дальнейшее будущее, – отмечал Марк Подольский. – Уверен, впереди нас ждут позитивные перемены. Мы должны формировать их вместе, как народ, как общество. И начать с выбора лидера. Поэтому я пришел и сделал свой выбор для развития, стабильности нашей страны.

В акимате Кызылординской области отмечают, что активная гражданская позиция таких славных уважаемых людей, как Марк Захарович, прекрасный воспитательный момент для жителей региона молодежного возраста.

«Марк Подольский – деятель, внесший значительный вклад в развитие региона как квалифицированный специалист, грамотный руководитель школы и умелый организатор, – отметили в акимате. – За долгие годы работы он воспитал тысячи учеников, некоторые из которых, равняясь на своего педагога, стали учителями. Пример Марка Подольского в любом деле важен».