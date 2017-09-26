Казахстанцы берут кредиты больше всех в СНГ

Экономика
фото с сайта Kapital.kz
Казахстан  лидирует на рынке микрокредитования стран Содружества Независимых Государств, в стране выдано порядка 33% всего объема микрозаймов в СНГ, сообщает finprom.kz.

"Казахстанский рынок микрокредитования – самый крупный на территории стран СНГ. Данные международной организации Microfinance Information Exchange показывают, что наша республика формирует порядка 33 процентов совокупного кредитного рынка микрозаймов в Содружестве, или $464,3 миллиона", – говорится в сообщении.

Со значительным отрывом от Казахстана идет Азербайджан, где совокупный объем кредитного портфеля местных небанковских МФО составляет $337,6 миллиона, или 24% рынка СНГ.

На третьем месте – Таджикистан, общая сумма предоставленных в стране микрозаймов оценивается в $191 миллион. Это 13,6% совокупного объема по СНГ.



По числу активных заемщиков Казахстан несколько уступил Азербайджану –численность активной базы казахстанских МФО насчитывает 254,5 тысячи субъектов. У азербайджанских небанковских кредитных организаций таких клиентов –на 8% больше, или 274,8 тысячи.

В тройку лидеров СНГ по числу активных заемщиков также вошел Таджикистан с показателем 232,4 тысячи субъектов.

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