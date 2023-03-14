Казахстанцы блистают в КХЛ

Две лучшие международные хоккейные лиги – североамериканская НХЛ и евразийская КХЛ (где в плей-офф в этом году не смог пробиться столичный «Барыс») – продолжают удерживать внимание всех поклонников этой игры. Причем казахстанским болельщикам прежде всего интересна именно Континентальная хоккейная лига, где во многих сильных командах не последние роли играют игроки нашей сборной.

Так, в КХЛ уже стали известны шесть из восьми команд с Запада и Востока, которые прошли в полуфиналы своих конференций. Запад представят ярославский «Локомотив», со счетом 4–1 в серии выигравший у подмосковного «Витязя»; СКА из Санкт-Петербурга, со счетом 4–2 в серии одолевший минское «Динамо»; нижегородское «Торпедо», отправившее на каникулы московское «Динамо», выиграв у них серию со счетом 4–2.

Единственная пара, которая решит свою судьбу уже сегодня, – это московский ЦСКА (за который выступает защитник сборной Казахстана Даррен Диц) и просто феноменально выступающая череповецкая «Северсталь». Для наглядности скажем, что москвичи завершили регулярное первенство на втором месте не только на Западе, но и во всей КХЛ, а череповчане заняли 7-е место в своей конференции и итоговое 14-е в чемпионате.

В 1⁄4 финала Запада столичные «армейцы» первый поединок у «Северстали» выиграли уверенно со счетом 5:2, во втором уступили в овертайме – 2:3, в третьем вновь проиграли 3:5, но потом, собравшись, нанесли сразу два поражения – 9:3 и 4:3. Все думали, что в шестой игре ЦСКА решит свои проблемы и пойдет дальше, но не тут-то было: матч в Череповце завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки. Серия между командами сравнялась – 3–3, и сегодня в Москве пройдет решающая встреча, где одна из команд завершит сезон.

На Востоке в одной из пар не менее жарко... Но вначале расскажем о тех, кто уже прошел дальше. Так, сенсационно прошел в полуфинал «Адмирал» из Владивостока, который в этом сезоне тренирует экс-наставник карагандинской «Сарыарки» – латвийский тренер Леонид Тамбиев. В этой дружине выступают и два защитника сборной Казахстана – Леонид Метальников и Валерий Орехов. «Адмиралы» из данной стадии плей-офф выбили не кого-нибудь, а двукратного обладателя Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев», выиграв у него серию со счетом 4–2.

Со счетом 4–2 в серии завершилось и противостояние двух команд из Татарстана – казанского «Ак барса» и нижнекамского «Нефтехимика». В составе «белых барсов», которые и прошли дальше, заметную роль сыграл казахстанский нападающий Кирилл Панюков.

Омский «Авангард» лишь один раз споткнулся в противостоянии с новосибирской «Сибирью», завершив серию со счетом 4–1 в свою пользу. В составе омских «ястребов» играет натурализованный в свое время в сборную Казахстана уроженец Швеции Виктор Сведберг, кстати, самый высокий игрок в КХЛ: его рост – 206 см.

Не определился еще победитель в паре между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомоби­листом» – самыми «казахстанскими» командами. Честь «Магнитки» защищают Павел Акользин, Семен Кошелев и Алексей Маклюков, в то время как джерси «Авто» носят игроки сборной Казахстана Кертис Волк и Джесси Блэкер.

В первой игре 1⁄4 финала екатеринбуржцы победили в основное время со счетом 4:2, но потом проиграли два поединка кряду, причем в овертаймах, со счетом 2:3 и 1:2. В четвертой встрече «Автомобилист» набрал такую скорость, что разгромил соперника с сухим счетом – 4:0, а в пятой выиграл – 6:3. «Металлург», стоявший на грани вылета, собрался к шестой игре и тоже смог нанести поражение сопернику со счетом 6:3 – в той игре свой первый хет-трик в карьере и оформил Павел Акользин, став первой звездой дня в КХЛ.

Сегодня в Екатеринбурге сос­тоится главный матч противо­стояния этой пары. Согласитесь, это самый яркий дуэт в розыгрыше нынешнего Кубка Гагарина, ведь здесь не только равный счет в серии 3–3, но и наи­большее количество забитых и пропущенных шайб. 20 шайб уже забросили хоккеисты «Авто» и 16 – «Магнитки», то есть 36 взятий ворот на двоих. Такая результативность редко встречается даже по мировым аналогам.

И несколько слов о североамериканской Национальной хоккейной лиге. Здесь в самом разгаре регулярное первенство, которое завершится лишь в середине апреля, а игры плей-офф будут идти почти до конца мая.

Лидерами всей НХЛ являются три команды из Восточной конференции. Так, у «Бостон Брюинз» после 65 поединков в активе уже 105 очков, а по 94 очка набрали «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В восьмерку лучших команд Востока также входят «Торонто Мэйпл Лифс» (88 очков), «Нью-Йорк Рейнджерс» (84), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (84), «Питтсбург Пингвинз» (78) и «Нью-Йорк Айлендерс» (76).

В это же время более плотно друг к другу расположились команды из Западной конференции. У лидера – «Вегас Голден Найтс» – на счету 88 очков, а у «Даллас Старз» и «Лос-Анджелес Кингз» – по 85. Далее в зону плей-офф пока входят «Миннесота Уайлд» (84 очка), новичок лиги «Сиэтл Кракен» (81), «Эдмонтон Ойлерз» (80), «Виннипег Джетс» (79) и «Колорадо Эвеланш» (78).