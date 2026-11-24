К 1 октября 2026 года вклады населения в казахстанских банках достигли 30,67 трлн теңге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За год вклады населения выросли на 4,21 трлн теңге, или на 15,9%. Из них 99,6%, пришлось на вклады населения в банках-участниках системы гарантирования депозитов.

Особенно заметно увеличился объем сбережений в национальной валюте: он вырос на 22,8% до 25,1 трлн теңге. На теңговые депозиты пришлось 82,1% вкладов граждан в банках-участниках системы гарантирования депозитов. В то же время вклады в иностранной валюте сократились на 476,4 млрд тенге, или на 8%, – до 5,45 трлн тенге. Их доля за год снизилась с 22,5% до 17,9%.

Рост затронул срочные и сберегательные вклады в национальной валюте. К 1 октября их объем достиг 22,68 трлн теңге, увеличившись за год на 4,56 трлн теңге, или на 25,1%. Из этой суммы 14,04 трлн теңге приходилось на краткосрочные вклады: за год они выросли на 38,6%. Долгосрочные вклады, размещенные более чем на год, составили 8,64 трлн теңге и увеличились на 8,1%.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов в информационном обзоре рынка депозитов физических лиц за III квартал 2026 года связал квартальное снижение валютных остатков в теңговом эквиваленте преимущественно с укреплением теңге. Доля валютных вкладов достигла исторического минимума благодаря сочетанию двух факторов - курсовой переоценки и роста теңговых вкладов. Вклады в теңге сохранили свою привлекательность на фоне снижения инфляции, отмечают специалисты фонда.