Казахстанцы чаще россиян заказывали новую модель внедорожника Bentley

Экономика
477
Меруерт Нургазинова
В Казахстане много богатых людей, которые хотели бы ездить на автомобилях марок Rolls-Royce, Bentley и Maserati, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал vestifinance.ru. По данным российского издания, в республике больше людей заказали предстоящий внедорожник Bentley, чем в России.

"На фоне замедления роста рынка роскоши в Китае такие страны, как Казахстан и Азербайджан, становятся все более плодородной территорией для создателей самых дорогих автомобилей в мире", – говорится в сообщении. 

По оценкам IHS Automotive, спрос на высококлассные автомобили в таких пограничных рынках, по прогнозам, будет расти более чем на 9% ежегодно до 2020 года.

Отметим, что в прошлом году 4 из 6 дилерских центров Rolls-Royce открыл на развивающихся рынках: в Азербайджане, Камбодже, Мексике и Казахстане.

"Мы наблюдаем спрос на нетрадиционных рынках, – заявил Питер Шварценбауер, член правления BMW AG, ответственный за Rolls-Royce. – Вот почему мы направляемся туда".

Конечно, Казахстан и Азербайджан, говорят эксперты, не смогут заменить Китай, где рынок люксовых автомобилей будет расти ежегодно на 6% в течение последующих пяти лет. Но несмотря на снижение рынка роскоши, Поднебесная остается крупнейшим в мире авторынком, где в том числе происходит активная торговля Mercedes-Benz S-класса. Седаны от Maybach ценой $230 тыс. продаются ежемесячно в количестве 500 автомобилей.

"Тем не менее мы наблюдаем спрос на наши первоклассные модели в небольших развивающихся рынках, таких как Вьетнам или Казахстан, – отметил директор по продажам Mercedes-Benz Ола Каллениус. – В этом ценовом диапазоне даже небольшие объемы продаж имеют значение".

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
На основе идеи человекоцентричности
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
На США вновь обрушились мощные снегопады
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Фехтовальщики из Казахстана завоевали две «бронзы» на ЧА среди кадетов
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Ситуацию с ростом цен на продукты в двух регионах обсудили …
Трамп ввел пошлины в 10% на товары из всех стран мира
Казахстан экспортировал более 6 млн тонн зерна нового урожая
Право на отдых сохраняется: разъяснение от Минтруда по прое…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]