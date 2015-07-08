В Казахстане много богатых людей, которые хотели бы ездить на автомобилях марок Rolls-Royce, Bentley и Maserati, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на портал vestifinance.ru
. По данным российского издания, в республике больше людей заказали предстоящий внедорожник Bentley, чем в России.
"На фоне замедления роста рынка роскоши в Китае такие страны, как Казахстан и Азербайджан, становятся все более плодородной территорией для создателей самых дорогих автомобилей в мире", – говорится в сообщении.
По оценкам IHS Automotive, спрос на высококлассные автомобили в таких пограничных рынках, по прогнозам, будет расти более чем на 9% ежегодно до 2020 года.
Отметим, что в прошлом году 4 из 6 дилерских центров Rolls-Royce открыл на развивающихся рынках: в Азербайджане, Камбодже, Мексике и Казахстане.
"Мы наблюдаем спрос на нетрадиционных рынках, – заявил Питер Шварценбауер, член правления BMW AG, ответственный за Rolls-Royce. – Вот почему мы направляемся туда".
Конечно, Казахстан и Азербайджан, говорят эксперты, не смогут заменить Китай, где рынок люксовых автомобилей будет расти ежегодно на 6% в течение последующих пяти лет. Но несмотря на снижение рынка роскоши, Поднебесная остается крупнейшим в мире авторынком, где в том числе происходит активная торговля Mercedes-Benz S-класса. Седаны от Maybach ценой $230 тыс. продаются ежемесячно в количестве 500 автомобилей.
"Тем не менее мы наблюдаем спрос на наши первоклассные модели в небольших развивающихся рынках, таких как Вьетнам или Казахстан, – отметил директор по продажам Mercedes-Benz Ола Каллениус. – В этом ценовом диапазоне даже небольшие объемы продаж имеют значение".