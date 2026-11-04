Казахстанцы делятся впечатлениями о книге Токаева в соцсетях

Литература
Айман Аманжолова
корреспондент

Книга Главы государства «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» стала темой публикаций в социальных сетях

Казахстанцы рассказывают, как обнаружили издание в книжных магазинах, делятся впечатлениями от прочитанного и обсуждают высказывания Президента о развитии страны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Один из пользователей признался, что поход с детьми в торговый центр обернулся неожиданной находкой. Зайдя в магазин, он увидел книгу Касым-Жомарта Токаева на полке с надписью Bestsellers.

«Прямо у самого входа стоит полка с надписью Bestsellers, и на ней – книга Токаева "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз". Насколько помню, изначально план был распространять ее только в библиотеках университетов, колледжей и молодежных центров. Но, видимо, есть спрос – будет и предложение», – написал он.

Автор публикации отметил, что ознакомился с книгой еще в момент ее выхода. По его мнению, издание не обязательно должно быть в списке литературы каждого казахстанца, однако может помочь лучше понять, какие задачи стоят перед страной. Среди заинтересовавших его тем – роль образования, которое он противопоставил традиционному представлению о нефти как главном богатстве Казахстана.

Другой пользователь начал свой пост вовсе не с политики, а с воспоминаний о студенческой любви. Он рассказал, как однажды познакомился с девушкой, которая предложила ему назвать 20 прочитанных авторов и была готова строить отношения только с человеком, способным обсуждать классическую литературу.

Тогда, по признанию мужчины, его читательский опыт ограничивался несколькими произведениями. Спустя годы он стал уделять книгам больше времени и за последние пять лет прочитал 23 произведения. Завершая рассказ, автор сообщил о недавнем приобретении.

«Кстати, вчера я зашел в книжный магазин "Меломан" и купил книгу Президента Касым-Жомарта Токаева "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз", в которой собраны его мысли и размышления. В эпоху нового времени, нового общества и нового мышления подобные труды могут многое дать человеку», – написал пользователь.

Еще один казахстанец обратил внимание на политическую и историческую составляющую сборника. На фоне международных конфликтов и экономической нестабильности его заинтересовало, как формировались взгляды Токаева на внешнюю политику и отношения Казахстана с другими государствами.

«Это не просто сборник последних выступлений Токаева. Там собраны его мысли и высказывания за более чем 30 лет, начиная с 1994 года. Можно посмотреть, о чем он говорил задолго до президентства и как со временем менялись или сохранялись его взгляды. Мне как журналисту интересно не просто прочитать красивые цитаты, а посмотреть, как он формулировал свои позиции в разные периоды истории страны», – отметил автор публикации.

Он также рассказал, что приобрел книгу за 3700 теңге, и поинтересовался у подписчиков, какие высказывания Президента им запомнились больше всего.

О чем книга

«Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» объединяет высказывания Касым-Жомарта Токаева за более чем 30 лет. В сборнике представлены его размышления, начиная с 1994 года, когда он еще не занимал пост Президента Казахстана.

Книга состоит из 21 тематического раздела. Среди них – государственное управление, закон и порядок, образование, молодежь, цифровизация, искусственный интеллект, национальные ценности, экология и международные отношения.

Судя по публикациям, читателей интересует не только содержание отдельных высказываний, но и возможность сравнить позиции Токаева в разные периоды его карьеры. А само появление книги на полках магазинов стало для некоторых пользователей поводом вновь обратиться к теме чтения и обсудить литературу со своими подписчиками.

#Казахстан #Токаев #соцсети #книга

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