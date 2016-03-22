​Казахстанцы – дети общего дома

Эпицентром праздничных мероприя­тий в нынешнем году стала площадь перед стадионом «Астана Арена». Здесь и расставил свои белоснежные юрты красочный этноаул, где вниманию жителей и гостей столицы была представлена яркая концерт­ная программа с театрализованными представлениями и спортивными состязаниями.

Пожелав казахстанцам добра и благополучия, счастья и процветания, Нурсултан Назарбаев заметил, что в текущем году дата проведения парламентских выборов удачно совпала со светлым праздником Наурыз.

– И казахстанцы, как дети одного дома, показали свою сплоченность. Пусть это единство нашего народа остается незыблемым, – подчеркнул Президент. – Все, что мы делаем, останется наследием для последующих поколений казахстанцев. Пусть наш путь в будущее будет осветлен большими достижениями и процветанием нашей независимости.

Глава государства также сказал о том, что именно в эти дни обновляется вся природа, а люди прощают друг другу обиды, помогают нуждающимся, сажают деревья и расчищают родники. А еще в народе говорят, что сказанные сегодня пожелания обязательно сбудутся.

– Поэтому я хочу пожелать каждому дому счастья, тепла и всего самого доброго, – закончил свое обращение Нурсултан Назарбаев.

…И жизнь в ауле забила ключом. Зазвучала веселая музыка, спортсмены потуже затянули свои пояса, чтоб показать, кто на деле здесь самый ловкий и смелый джигит, а прекрасные девушки в национальных костюмах уже предлагали гостям отведать ароматных баурсаков, крепкого кумыса и сочного наурыз-коже.

Но вот заиграла всем известная мелодия «Қара жорға», и в танец «пустились» участники, а вместе с ними организаторы и даже гости аула. А их в этот солнечный день тут собралось немало.

Многие приходили семьями. Кто-то вел под руку стариков, а кто-то вез маленьких казахстанцев еще в коляске. К слову, самим малышам в ауле понравилось. Ну где бы еще им дали возможность самим покрутить жернова и намолоть немного настоящей муки, или погладить легендарных псов породы тазы, или подержать в руках огромного беркута?

12-летний Айдар Жапар из Астаны даже попытался сделать селфи с этой хищной птицей. Но стоило ей повернуть голову в сторону «храбреца», как мальчишка, вздрогнув, отдал телефон в руки папы. Между тем семья Жапар на праздник пришла вместе со своими гостями, приехавшими к родным из близлежащих поселков.

– Мы сами на празднике такого масштаба впервые, и это очень интересно, особенно для детей, ведь только так мы и можем их приобщать к культуре, истории нашего народа, – поделился глава семейства Акылбек Жапар.

И действительно на территории этноаула в эти дни можно не только стать свидетелем театрализованных представлений с участием актеров, играющих героических личностей в истории Казахстана, но и самим примерить на себя их национальные костюмы. А кроме того, здесь можно поближе узнать о ремесленном мастерстве казахского народа и даже купить понравившиеся изделия из войлока, кожи, дерева, глины, камней, серебра.

На фоне разнообразной программы стоит особо отметить выступления представителей Ассамблеи народа Казахстана. В их исполнении в этноауле можно услышать и увидеть песни и танцы русских, украинцев, немцев, белорусов, корейцев и многих других народов, проживающих в мире и согласии в нашей стране.

Для тех же, кто любит спорт, на специально отведенных площадках проходят состязания по қазақша күресі, арқан тарту, армрестлингу, гиревому спорту.

Ну и, наконец, какой Наурыз без катания на алтыбаканах? Кстати, на этот раз на них даже пройдут специальные песенные состязания между девушками и юношами, которые также принимают участие в проведении показательных обрядов «Тұсау кесер», «Бесікке салу», «Сырға салу», «Қыз ұзату», национальных играх и танцах.