Казахстанцы до середины декабря освобождены от регистрации в России
Казахстанцы до середины декабря освобождены от регистрации в России. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ №274 от 18.04.2020 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", передает Kazpravda.kz.
"Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены", – говорится в сообщении посольства Казахстана в РФ.
Вышеуказанными изменениями также разрешается выезд граждан РК из России в Казахстан по просроченным паспортам или удостоверениям личности, если срок их действия истек после 14 марта 2020 года, но без транзита через третьи страны.