​Казахстанцы хотят отдыхать по заранее утвержденному графику

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан опросила аккредитованные ассоциации по вопросу утверждения графика выходных и праздничных дней на год, сообщил член правления НПП Нуржан Альтаев корреспонденту Kazpravda.kz.

"Мы провели консультации с аккредитованными в НПП ассоциациями по инициативе мажилисмена Ольги Киколенко о рассмотрении возможности утверждения графика выходных и праздничных дней на год. И по итогам можем сказать, что полностью поддерживаем ее предложение. Так как данное нововведение благоприятно отразится на возможности планирования отдыха работниками, а также на рациональном использовании рабочего времени", – сказал Альтаев.

Кроме этого, в одном из ТОО предложили упразднить перенос праздничного дня, выпадающего на выходной.

Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Абельгази Кусаинов подчеркнул необходимость принятия постановления Правительства о заблаговременном переносе выходных и праздничных дней.

"Утверждения плана выходных и праздничных дней заранее, сразу на весь предстоящий год – это замечательная и прагматичная идея, полезная как работникам, так и работодателям", – пояснил Кусаинов.

Эта мера, отметил он, позволит руководителям точнее планировать работу предприятий, а сотрудникам заранее запланировать денежные затраты своих семей.

"Там, где есть особая необходимость беспрерывной работы в выходные и в праздники, появляется возможность заранее детально обсудить график работы, оплату сверхурочного труда с профсоюзной организацией, которая является полномочным представителем коллектива, и закрепить достигнутые договоренности в коллективном договоре предприятия", – уверен он.

Напомним, депутат Мажилиса Парламента Ольга Киколенко обратилась с соответствующим запросом к Премьер-Министру страны. В свою очередь Карим Масимов ответил, что, согласно Трудовому Кодексу РК, Правительство вправе переносить выходные на другие рабочие дни, но указанный вопрос требует консультаций с республиканскими объединениями работников и работодателей.