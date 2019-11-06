Казахстанцы могут больше не носить с собой удостоверение личности
Жанат Тукпиев
Казахстанцам стал доступен сервис в приложении eGov mobile, который позволяет предъявить удостоверение личности в электронном виде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
"Найти свое удостоверение личности и членов семьи в электронном виде теперь стало легко. Документ уже доступен всем авторизованным пользователям мобильного приложения eGov mobile. Веб-разработчики #NITEC #Электронноеправительство запустили функции приложения eGov mobile, тем самым упростив каждому казахстанцу следующую задачу – если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредствам QR-кода", – сообщается на странице электронного правительства РК в Facebook.
К примеру, теперь при оформлении документов у нотариуса достаточно показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего вам будет предложена функция - открыть доступ с помощью QR - кода. Нотариус, таким образом, с легкостью убедиться в том, что ваш документ является подлинным.
Приложение eGov mobile доступны в Play Market (Android) и App Store (iPhone).