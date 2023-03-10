Казахстанцы могут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса за рубежом

По данным МИД, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

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Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

В соответствии с указом президента РК, 19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков, отметили в МИД.

"Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", - говорится в сообщении.

Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в воскресенье, 19 марта, с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в министерстве.