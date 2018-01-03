Казахстанцы накупили "красивых" автономеров на 1,7 млрд тенге

Общество
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Фото с сайта altai.kz
СпецЦОНы реализовали более 4,5 тыс. "красивых" номеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу директора департамента по связям с общественностью госкорпорации "Правительство для граждан" Мурата Жуманбая в Facebook.

"В специализированных ЦОН реализовано 4 539 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму почти 1,7 миллиарда тенге", – написал Жуманбай на своей странице в социальной сети.

Также он отметил, что на сегодняшний день по республике функционируют 13 специализированных ЦОН и 2 сектора, которые за 2017 год оказали 1 778 162 (в 2016 году – 1 209 863) госуслуги, из них выдано 1 415 366 (956 442) свидетельств о регистрации транспортного средств и 362 796 (253 421) водительских удостоверений.

Напомним, ранее сообщалось, что официально купить "красивые" номера в Казахстане можно будет с нового года.

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