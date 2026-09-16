Казахстанцы не должны узнавать о качестве жилья после покупки – депутат Курултая

Депутат Курултая Наурыз Сайлаубай поднял вопрос качества строительства жилья и эффективности государственного строительного контроля. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе он отметил, что в Казахстане граждане после приобретения собственного жилья нередко сталкиваются с различными проблемами, связанными с качеством строительства.

По его словам, многие граждане приобретают квартиры по ипотечным программам и годами выплачивают их стоимость. Однако практически сразу после получения ключей и заселения начинают выявляться строительные недостатки. Иногда еще до новоселья возникают протечки в трубах, на стенах появляются трещины, в зимний период квартиры промерзают. В отдельных случаях доходило даже до обрушения фасадов.

В результате жильцы сталкиваются с целым комплексом проблем - от состояния инженерных сетей до непосредственно качества строительных работ.

«Здесь закономерно возникает простой вопрос: где был государственный контроль во время строительства дома и куда он смотрел?» - поставил вопрос депутат.

Он напомнил, что сегодня государство реформирует строительную отрасль. С 1 июля введен в действие новый Строительный кодекс, который предусматривает усиление контроля, внедрение цифрового мониторинга и повышение ответственности участников строительного процесса.

Однако, подчеркнул Наурыз Сайлаубай, важно не только то, сколько механизмов контроля прописано в законе, но и то, насколько эффективно они работают на практике.

Еще один принципиальный вопрос, по его словам, связан с организацией государственного строительного контроля на региональном уровне.

«Сегодня государственное управление строительством и контроль в регионах осуществляются в системе местных исполнительных органов. Вместе с тем именно эти органы отвечают за развитие территорий, градостроительную политику, реализацию строительных и жилищных проектов», – отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что не ставит под сомнение добросовестность сотрудников акиматов и не исходит из позиции, что они безразлично относятся к нарушениям законодательства.

Вместе с тем, по мнению депутата, сама система потенциально может создавать ситуацию конфликта интересов, когда органы, ответственные за развитие территории и реализацию строительных проектов, одновременно участвуют в их контроле.

«Мы не исходим из того, что сотрудники акиматов безразлично относятся к нарушениям законодательства. Мы говорим о том, что в системе, где контрольный орган находится в структуре, одновременно отвечающей за развитие территорий, строительство и реализацию проектов, может возникнуть потенциальный конфликт интересов. Поэтому должна быть выстроена система, которая не допускает даже такой возможности», – сказал Наурыз Сайлаубай.

Депутат считает необходимым провести объективную оценку всей системы строительного контроля и выяснить, насколько действующие механизмы позволяют предотвращать нарушения и насколько независимым является контроль за строительством.

Особое внимание, по его словам, следует уделить тому, почему ряд серьезных проблем обнаруживается уже после того, как граждане получают квартиры и начинают в них жить.

«Нам нужны конкретные ответы: сколько нарушений законодательства допускается в процессе строительства? Сколько из них выявляется уже после ввода объекта в эксплуатацию? Кто осуществляет контроль, кто несет ответственность и почему столь серьезные недостатки не были выявлены раньше?» – говорится в депутатском запросе.

Наурыз Сайлаубай подчеркнул, что результаты такого анализа должны стать основанием для дальнейшего совершенствования системы.

Если будет установлено, что действующая модель строительного контроля недостаточно независима и эффективна, Курултай, по его мнению, должен рассмотреть необходимые законодательные изменения.

«Наша позиция проста: граждане не должны определять качество своего жилья уже после покупки квартиры. Человек, который за свои честно заработанные деньги приобрел жилье, не должен становиться последним контролером», – подчеркнул депутат.

По его словам, государство должно обеспечить выявление проблем не после заселения граждан, а еще на этапах проектирования и строительства, а также гарантировать их устранение.