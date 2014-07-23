Происшествия
Казахстанцы не могут вылететь из Израиля из-за боевых действий
Айнур Курамысова

Группа туристов, в том числе из Казахстана, отправившаяся на экскурсию в Иерусалим из Турции, не может вылететь обратно из-за развернувшихся боевых действий на территории Израиля, сообщает Kazpravda.kz.

"Я застряла в Израиле, как и тысячи туристов. Здесь началась война, упала палестинская ракета и аэропорт закрыли", - написала в своем аккаунте в Инстаграм казахстанка Диана Назарова.

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По ее информации, в настоящее время туристы размещены в отеле в восточной части Иерусалима.

"Пока нет никакой информации. Сначала нас хотели разместить в Палестине, но рядом с тем отелем, все разбомбили, люди с оружием вокруг. Здесь вроде бы все спокойно", - пишет Назарова.

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Ранее Комитет индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий и Министерство иностранных дел республики призывали казахстанцев, находящихся в Израиле, проявлять осторожность и осмотрительность в связи с крайне напряженной обстановкой вокруг сектора Газа и рекомендовали воздерживаться от посещения районов вооруженных столкновений и мест, которые могут подвергаться обстрелам.

Между тем, израильские войска обстреляли расположенную в секторе Газа школу ООН для девочек, где укрывались палестинцы.

В свою очередь, по данным агентства ИТАР-ТАСС, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за сутки более 90 ракет по Израилю. Около 70 из них разорвались на территории еврейского государства, одна ракета взорвалась во дворе школы в городе Ашдод, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. 18 ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще несколько разорвались в самом секторе Газа, не вылетев за его границы.

Боевики ХАМАС и "Исламского джихада" с 8 июля, когда началась армейская операция "Рубеж обороны" в секторе Газа, выпустили по Израилю более 2,1 тыс. ракет.

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