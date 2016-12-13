Казахстанцы недостаточно осведомлены о сексуальном насилии над детьми – исследование

Общество
Ксения Воронина
Казахстанцы недостаточно осведомлены в отношении угроз и насильственных действий сексуального характера над детьми. Такое мнение высказала старший исследователь ЮНИСЕФ, профессор Робин Хаар, представляя данные исследования о знаниях, отношения и практике в отношении насилия над детьми в семье, передает Kazpravda.kz.

"Есть глобальная статистика в отношении насилия над детьми. И чтобы показать серьезность этой проблемы, хочу привести данные. Так, каждая десятая девочка в возрасте до 20 лет, это более 120 миллионов девочек, были подвержены сексуальному насилию или другим формам посягательства сексуального характера на разных этапах своей жизни. Одна из трех девочек-подростков в возрасте 15-19 лет стали жертвами эмоционального, психологического и сексуального насилия со стороны друга или мужа. Мальчики также входят в группу риска сексуального насилия, хотя глобальная статистика недоступна в связи с отсутствием глобальных данных во многих странах", – отметила профессор.

Комментируя данные исследования, она также отметила, очень важно знать, что вопросы касательно сексуального насилия задавались только детям в возрасте 14-17 лет.

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Взрослое население Казахстана в целом (64,7%) и специалисты по защите прав детей (67,4%), а также 87% представителей СМИ считают, что сексуальное насилие – это серьезная проблема в Казахстане.

Также большинство опрошенных считают, что эта проблема растет. Это не отражает реальные данные, а лишь показывает общественное мнение.

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Большинство казахстанцев полагают, что чаще всего жертвы сексуального насилия страдают от действий незнакомцев, соседей, друзей семьи, персонала школы, полиции, отчима или мачехи.

Тогда как, согласно статистике преступлений, дети чаще всего страдают от насилия со стороны членов семьи. Так что представление об этом вопросе среди населения Казахстана в целом неправильное.

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Кроме того, среди респондентов не хватает знаний по законодательству, об обязательном сообщении о преступлениях.

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Большинство респондентов, в том числе дети, также считают, что помогать несовершеннолетним жертвам сексуального насилия должны официальные должностные лица.

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18,8% взрослых, 25,8% правозащитников и 15,6% детей считают, что лица, совершившие сексуальное насилие, должны пройти медицинское обследование и реабилитацию, сюда же относится химическая кастрация.

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Напомним, что сегодня в Астане презентовали исследование "Знание, отношение и практика в сфере правосудия и бытового насилия в отношении детей", проведенное в рамках совместной работы Уполномоченного по правам человека в РК и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Представительства ЕС в РК.

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