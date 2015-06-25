Казахстанцы "обогатили" российскую экономику на 151 млрд рублей Экономика 774 Шынар Оспанова

На 151 млрд рублей "обогатили" казахстанцы российскую экономику. Об этом в ходе пресс-конференции в НПП сообщил председатель правления палаты Аблай Мырзахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"По данным Нацбанка РК, с октября 2014 года по апрель 2015 в обменных пунктах куплен 151 миллиард рублей, или 2,8 миллиарда долларов. Это те деньги, которые население вывезло и потратило на территории России в связи со сложившимся паритетом", – сообщил Аблай Мырзахметов.



Для примера он привел информацию по автомобилям. Так, если в прошлом году в Казахстан было завезено порядка 80 тыс. авто, из них старых – чуть более 6 тыс., то за 5 месяцев 2015 года была завезена уже 151 тыс. и 85 тыс. из них подержанные.



"Можете сами судить, во что оказались вложены деньги нашего населения", – отметил Аблай Мырзахметов.



Вместе с тем он рассказал, что отечественные производители испытывают трудности из-за возросшего импорта товаров.



"Вы знаете, был создан антикризисный штаб в НПП, в него обратились более 100 предпринимателей, причем охватывает он почти все ключевые секторы. Мы проводили опрос предприятий, и, согласно этим данным, даже предприятия, удаленные от границы с Россией, на юге Казахстана, испытывали давление импорта", – проинформировал Аблай Мырзахметов.



Так, две компании-производители стеклотары в южных областях претерпели падение продаж на 30% и 41%. Продажи автомобилей у "Азия Авто" упали на 38%, также сильно пострадала пищевая промышленность: продажа крупы снизилась на 26%, макарон – на 18%, масла сливочного – на 34%, сахара – 54%, консервов – 23%.



"Удивительно даже то, что упали продажи у "Цесна Астык" – на 73%", – с сожалением отметил глава НПП.

