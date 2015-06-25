Казахстанцы "обогатили" российскую экономику на 151 млрд рублей

Экономика
774
Шынар Оспанова
На 151 млрд рублей "обогатили" казахстанцы российскую экономику. Об этом в ходе пресс-конференции в НПП сообщил председатель правления палаты Аблай Мырзахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным Нацбанка РК, с октября 2014 года по апрель 2015 в обменных пунктах куплен 151 миллиард рублей, или 2,8 миллиарда долларов. Это те деньги, которые население вывезло и потратило на территории России в связи со сложившимся паритетом", – сообщил Аблай Мырзахметов.

Для примера он привел информацию по автомобилям. Так, если в прошлом году в Казахстан было завезено порядка 80 тыс. авто, из них старых – чуть более 6 тыс., то за 5 месяцев 2015 года была завезена уже 151 тыс. и 85 тыс. из них подержанные.

"Можете сами судить, во что оказались вложены деньги нашего населения", – отметил Аблай Мырзахметов.

Вместе с тем он рассказал, что отечественные производители испытывают трудности из-за возросшего импорта товаров.

"Вы знаете, был создан антикризисный штаб в НПП, в него обратились более 100 предпринимателей, причем охватывает он почти все ключевые секторы. Мы проводили опрос предприятий, и, согласно этим данным, даже предприятия, удаленные от границы с Россией, на юге Казахстана, испытывали давление импорта", – проинформировал Аблай Мырзахметов.

Так, две компании-производители стеклотары в южных областях претерпели падение продаж на 30% и 41%. Продажи автомобилей у "Азия Авто" упали на 38%, также сильно пострадала пищевая промышленность: продажа крупы снизилась на 26%, макарон – на 18%, масла сливочного – на 34%, сахара – 54%, консервов – 23%.

"Удивительно даже то, что упали продажи у "Цесна Астык" – на 73%", – с сожалением отметил глава НПП.

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис
Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
Жечь глаголом
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по …
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Вопросы фискальной политики являются приоритетными на этом …
Яичный кризис: производство яиц в Казахстане сократилось на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]